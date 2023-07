Moderátorka Novy Kloubková ukončila léčbu na psychiatrii: V 46 letech se budu rozhodovat sama, svěřila se

Kristina Kloubková otevřeně promluvila o temném období, kterým si prošla Michaela Feuereislová

„Myslím si, že žijeme v době, která je na nás velmi náročná. Na ženy i na muže, ale jako na matky obzvlášť. Skloubit mateřství, práci a tu rychlou dobu, kdy není na nic čas a všechno se zrychluje. Měla jsem na sebe velké nároky – být skvělá máma, dělat s dcerou školu, pomáhat jí, vařit teplé večeře, do toho práce a její příprava, která probíhala doma. Ten tlak jsem si na sebe vyvíjela sama, neumím říct ne,“ svěřila se moderátorka v pořadu Půlhodinka s moderátorkou Renatou Czadernovou s tím, že vše vygradovalo fyzickým kolapsem.

„Hromadilo se to, začalo mi vypínat tělo a jednou to skončilo kolapsem,“ prozradila moderátorka, jejíž partner Václav Kuneš (48) zavolal asistentce zpravodajství, že nepřijde do práce a rozhodl, že ji zaveze do nemocnice, kde ji rovnou nasadili antidepresiva a do tří dnů byla na psychiatrii.

Rozloučení s psychiatrem pro ni bylo velmi náročné.

„Nedávno jsem měla poslední sezení. Musím říct, že jsem měla pocit, že je to rozchod, ve vší úctě. Stýkat se tři a půl roku s člověkem každý týden není jen tak. Rozloučení pro mě bylo emočně náročné. Bylo to jako rozchod s partnerem. To setkávání byla taková berlička v mém životě. Pro mě to má tu paralelu, jak já musím teď pouštět své dítě, tak mám pocit, že on mě musel vypustit do toho světa, což je strašně legrační. V šestačtyřiceti letech se už budu rozhodovat sama,“ vysvětlila Kristina Koubková, která o tomto období hovoří i proto, aby byla určitou oporou pro ženy, které si prochází stejnou či podobnou situací. ■