Na dovolené neuklízí: Krásná violoncellistka Kovalová poslala v plavkách provokativní pozdrav od moře

Terezie Kovalová Foto: archiv T.Kovalové

Letní prázdniny odstartovala hudebnice Terezie Kovalová (33) u moře. Krásná violoncellistka zabalila kufry a odletěla relaxovat do Řecka. Je to pár měsíců, co přiznala, že v době pandemie prošla vyhořením, od té doby se intenzivně věnuje péči o svou duši.