21 let spolu, dvě děti a žádná svatba: Iva Kubelková slaví se svým mužem životní výročí

Iva Kubelková našla v partnerovi svou spřízněnou duši Michaela Feuereislová

V srpnu to bude už jedenadvacet let, co se dala Iva Kubelková (46) dohromady se svým životním partnerem Georgem Jiráskem, se kterým má dvě dcery, jak krásná moderátorka informovala na svých sociálních sítích.

Georg slaví pár týdnů před výročím vztahu také své narozeniny, a právě v tento den mu Iva věnovala zamilovaný příspěvek s dojemným vyznáním.

"Všechno nejlepší moje lásko. Nikdy si nenechte od nikoho vzít to, co je vám osudem dáno za odměnu. 21 let spolu, láska, rodina,“ napsala Iva na instagramový účet, kam přidala dvě fotografie se svým životním partnerem.

Moderátorka už před rokem přiznala, že je pro ni Georg nejen partner, ale také spřízněná duše.

„Najít v životě spřízněnou duši, se kterou můžete tvořit pár a vytvořit rodinu, je dar a já si ho vážím. A nikdo mi to nezkazí, přeji to všem. Samozřejmě že to chce trpělivost a oboustranné kompromisy, ale pevná víra, že vaše společno má smysl, vás vždy udrží. A kdo vám v tomto směru může radit? Nikdo! Žijte to, co cítíte. To, co je mezi vámi, víte jen vy," napsala Iva v den dvacátého výročí.

Přesto se partneři doposud nevzali. Což je krásná ukázka toho, že žádný papír nemá na zdravé fungování vztahu vliv.

Nedávno nám také moderátorka prozradila, co ji na jejím partnerovi nejvíce imponuje.

"Známe se mnohem déle, než jsme partneři. Vždy jsme k sobě měli blízko. Můj partner je moudrý empatický člověk s obrovským nadhledem," řekla pro Super.cz. ■