Anna Šulcová ukázala zadeček jako dva kmínky: Krásná influencerka na své postavě dře

Anna Šulcová nemá svou postavu zadarmo

Plody své práci již nějakou dobu sbírá a výsledek mohou obdivovat i její fanoušci na sociálních sítích. „Dlouhé vlasy jsou super, dokud to super není,“ napsala Anna k příspěvku v růžových bikinách, kde šly v tomto případě vlasy stranou.

Krásná brunetka totiž ukázala své vypracované pozadí i bříško jako skála. Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevilo spousty lichotek.

„Překrásná! Je vidět, že na sobě pracuješ,“ napsala jedna z fanynek. „Jsi koča, Mé přání je mít tvou postavu,“ uvedla další. „Tady lidi akorát závidí, že na sobě pracuješ,“ reagoval sledující i na věčné rýpaly jejichž komentáře se pod fotkou také objevily.

Anna Šulcová si pohyb zamilovala natolik, že nám dokonce před časem přiznala, že by si do budoucna ráda udělala kurz fitness trenérky. „Rok a půl mám trenéra, se kterým cvičím. Do fitka se snažím chodit aspoň čtyřikrát týdně,“ prozradila pro Super.cz tajemství své postavy. ■