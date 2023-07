Dcera Ivy Kubelkové jde v máminých šlépějích: Krásná Natálka předvedla božskou figuru v plavkách

Natálie Jirásková Foto: archiv N.Jiráskové

Starší dcera Ivy Kubelkové (46) jde v máminých šlépějích a čím dál více boduje na poli českého modelingu. Krásná Natálie Jirásková (18) září nejen na přehlídkových molech, ale po vzoru maminky, se pustila i do focení kolekce plavek. A není se čemu divit.

Jablko v tomto případě opravdu nespadlo daleko od stromu. A půvabná Natálka se může chlubit dokonalou figurou, která je pro podobné focení jako stvořená. S rodinou odletěla přítelkyně Adama Mišíka (26) na dovolenou na Mallorcu, odkud poslala provokativní pozdrav v plavkách.

Na své postavě letos makala už od zimy. „Na formu do plavek jsem se dostala kvůli focení plavek a prádla už v zimě. Zatím mi to drží, na nějakou dobu mám klid,“ svěřila se Super.cz nedávno Natálie, která má během prázdnin v plánu nejenom dovolenou s rodinou. „Mám v plánu spoustu dovolených s Adamem i s rodinou. Bude moře, bude Itálie, bude to krásný,“ prozradila své plány Jirásková, která si aktuálně užívá na španělském ostrově. ■