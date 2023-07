Otec rodiny: Mužská romantika se vyplatila i přes královský honorář pro Nicolase Cage

Nicolas Cage a Téa Leoni Profimedia.cz

Cage si v příběhu zahrál právníka Jacka Campbella, ze kterého se stal úspěšný burzovní makléř. Své velké lásce Kate (Téa Leoni) přitom před 13 lety slíbil, že je dva nic nerozdělí. Teď na ni dávno zapomněl a žije životem úspěšného svobodného muže z Manhattanu.

Jaké je proto jeho překvapení, když jedné noci zasáhne vyšší moc a on se ráno neprobudí ve svém luxusním newyorském apartmá, ale v jakémsi domku na předměstí. V posteli leží o 13 let starší Kate, vedle v pokoji pláče dítě a šestiletá holčička mu říká „tati“.

Jack záhy také zjistí, že už neřídí Ferrari, ale kombíka, že neprodává akcie, nýbrž pneumatiky a v šatníku má místo drahých obleků flanelové košile. Co se stalo, že najednou není úspěšným byznysmenem? A to je jen začátek z celé řady překvapení, která na hlavního hrdinu čekají...

Cesta k cíli trvá dlouho

Otec rodiny vypráví příběh sobeckého muže, který se díky záhadné události dostane buď do časové smyčky (podobně jako ve filmu Na Hromnice o den více) či potkává sám sebe jako dítě (Kid). A někdy dokonce získává nadpřirozenou schopnost číst někomu jinému myšlenky (Po čem ženy touží). Campbell se ocitá ve zcela jiném prostředí, které je přesným opakem jeho smyslu života. Zpočátku je zděšený a chce svůj původní život zpátky, pak ho ale nová situace pohltí a ve finále se z něj stává jiný, lepší člověk.

Cage se tvůrcům vyplatil

Jestli čekáte, že jde o typickou romantickou limonádu určenou převážně ženám, budete nejspíš překvapeni. Otec rodiny je totiž jednou z mála „mužských“ romantik – tedy v pozitivním smyslu slova, což je poměrně vzácný případ.

Z celkového rozpočtu 60 milionů dolarů si představitel titulního hrdiny Nicolas Cage ukrojil více než třetinu, konkrétně 20 milionů. Producentům se ale jeho obsazení vyplatilo, protože snímek se stal v kinech jedním z největších vánočních hitů roku 2000 a vydělal víc než 120 milionů.

Ve filmu se objeví také citát: „Kdybych žil v antice, bydlel bych v Římě, a dnešní Amerika je říše a New York je Řím.“ Jeho autorem byl někdejší člen skupiny Beatles John Lennon.

Herec Nicolas Cage vlastnil stejný vůz Ferrari, který byl použit ve filmu. Prodal ho zhruba rok před začátkem natáčení.

V úvodu filmu si jeho postava zpívá árii z opery Rigoletto od slavného italského skladatele Giuseppe Verdiho. Herec ji zpívá pochopitelně italsky a není divu: patří totiž do slavného rodu Coppolových, který má kořeny v Itálii.

Film se točil v New Yorku, dále ve státě New Jersey a v kalifornském Los Angeles.

Možná to nevíte, ale Cageova krásná partnerka Téa Leoni byla v letech 1997-2014 provdaná za představitele agenta Muldera ze seriálu Akta X Davida Duchovnyho. Jedním z důvodů jejich rozchodu měl být hercův nadměrný sexuální apetit. ■