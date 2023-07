Už za tři roky oslaví 50: Tento věk by ale Ivaně Gottové hádal málokdo, takhle jí to slušelo ve společnosti

Ivana Gottová zazářila po delší době ve společnosti. Herminapress

Vdova po zesnulém Mistrovi Karlu Gottovi (✝80) Ivana Gottová (47) se ukázala po delší době ve společnosti. A to na slavnostní premiéře projektu Karel Gott navždy, která proběhla v předvečer Mistrových nedožitých 84. narozenin.

Tahle sešlost proběhla, jak už z názvu plyne, na počest Karla Gotta, jehož hlas ožije v Českém rozhlasu díky umělé inteligenci. Ta konkrétně načetla některé pasáže z jeho autobiografie Má cesta za štěstím, kterou Mistr stihl za svého života napsal, ale bohužel už ji nestihl namluvit.

„Když mě z Českého rozhlasu s nabídkou oslovili, byla jsem šokována. Hodně jsem to zvažovala. Byla jsem ovlivněná i Karlovou častou větou: Co by tomu řekli lidi. Ale ta šance slyšet ještě jednou Karlův hlas mi přišla jako nádherný dárek a památka nejen pro jeho obdivovatele, ale i pro nás, jeho rodinu,“ svěřila se Ivana pro Český rozhlas.

Ivana Gottová se aktuálně věnuje zejména výchově svých dvou krásných dcer Charlotte Elly a Nelly Sofie, které rostou jako z vody. Starší dcera dokonce oslaví už za necelý rok plnoletost, mladší si šla letos pro občanku.

Ač Ivana Gottová letos sfoukla na narozeninovém dortu již sedmačtyřicet svíček, rozhodně na to nevypadá. Naopak z ní stálé čiší mladistvý vzhled a energie, kterou vyzařovala i tentokrát.

Na slavnostní premiéru oblékla béžové saténové šaty s barevným vzorem. Looku dodal svěžest jemný make-up i vlasový styling. Vlasy měla částečně sepnuté, ale také nechala pár pramínků volně spadnout do tváře. Barvu černých lodiček pak sladila s kabelkou. V galerii se podívejte, jak to Ivaně slušelo. ■