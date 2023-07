Neuvěřitelná podoba s nejslavnějším českým pijanem. Štěpán Kozub jako autor legendárního Švejka

Štěpán Kozub (vlevo) a jeho neskutečná podoba s Jaroslavem Haškem Foto: Super.cz/Profimedia.cz a No Stress Production

Zahraje si spisovatele a autora legendárních příběhů o Švejkovi Jaroslava Haška. Nový historický film se stručným a výstižným názvem Hašek pochází z dílny režiséra a scenáristy Davida Laňky. Tvůrci slibují netradiční životopis Jaroslava Haška, který se ponese v duchu Haškovy tvorby a bude na míle vzdálený tradiční podobě biografií.

Právě s Laňkou Kozub spolupracoval v úspěšném psychologickém filmu Spolu, další natáčení je čeká příští rok.

„Znovu se po filmu Spolu potkat s Davidem a kameramanem Vaškem Tlapákem, to je vedle herecké výzvy jeden z hlavních důvodů, proč do toho filmu jdu. Práce s nimi je velmi příjemná a extrémně tvořivá a zahrát si skutečnou osobnost, to je velká výzva,“ míní Kozub, jenž se s vervou sobě vlastní ponoří do role známého bouřliváka, pijana, recesisty, spisovatele a autora legendárního Švejka.

„Budu muset zase vystoupit z vlastního komfortu, a to je ku prospěchu jakékoliv tvorby. Navíc mám k Haškovi poněkud osobní vztah, protože jeho Švejka mám spojeného se svým tatínkem, který tu knihu miloval. Pamatuji si, jak u nás Švejk téměř pravidelně hrával po nedělních obědech,“ prozradil.

V rámci příprav filmu proběhly první kostýmní a maskérské zkoušky a všechny překvapilo, jak podobný Štěpán Kozub české literární legendě je. „Když jsem se viděl, napadlo mě, jestli s ním přece jen nemám něco společného, a vzápětí to, že se s mým ksichtem dá dělat opravdu cokoliv,“ smál se Kozub.

A jak se na roli připravuje? „Zprvu jsem si říkal, že bych si teď mohl dát roční přípravu ve smyslu bohatých večírků a intenzivních delirií, ale pak mi došlo, že by se to nemuselo líbit mé rodině a že jsem přece jen herec a měl bych to umět zahrát,“ uzavřel Štěpán Kozub. ■