Uměle vytvořený hlas Karla Gotta mu přijde zneužitelný: Běhá mi z toho mráz po zádech, říká Mistrův bývalý kapelník

Umělá inteligence vytvořila hlas Karla Gotta. Mistrův bývalý kapelník přiznal, že je z celé věci rozpačitý Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Český rozhlas vrací pomocí moderních technologií do éteru hlas Karla Gotta (✝80). Umělá inteligence jeho hlasem načetla některé pasáže ze zpěvákovy autobiografie Má cesta za štěstím, kterou Mistr stihl za svého života napsat, ale bohužel už ji nestihl namluvit.

Slavnostní premiéry projektu „Karel Gott navždy“ se zúčastnila v přenosu Českého rozhlasu také vdova po Mistrovi Ivana Gottová (47).

„Už jsem několikrát zmínila, že Karel byl podporovatelem moderních technologií a inovací. S Českým rozhlasem ho pojilo pevné přátelství, tak by určitě tento projekt podpořil. Vyprávěl mi, že se zúčastnil soutěže o nejlepšího imitátora Karla Gotta a soutěž nevyhrál. Dovedu si představit, že by se pustil do soutěže s umělou inteligencí,“ uvedla Ivana Gottová ve vysílání Českého rozhlasu v předvečer Mistrových nedožitých 84. narozenin.

„Když mě z Českého rozhlasu s nabídkou oslovili, byla jsem šokována. Hodně jsem to zvažovala. Byla jsem ovlivněná i Karlovou častou větou: Co by tomu řekli lidi. Ale ta šance slyšet ještě jednou Karlův hlas mi přišla jako nádherný dárek a památka nejen pro jeho obdivovatele, ale i pro nás, jeho rodinu.“

Světové premiéry hlasu Karla Gotta vytvořeného umělou inteligencí pro autobiografii Karla Gotta Má cesta za štěstím byla přítomna také zpěvačka Monika Absolonová (46). „Dojalo mě to, měla jsem pocit, že je to Kája. Je to neuvěřitelné a trochu šílené.“

Hudebník Pavel Větrovec dodal: „Mně trochu běhal mráz po zádech, připadá mi, že je to zneužitelné. Jsem rozpačitý, jestli je to dobře, nebo špatně.“ Igor Bareš (57) a umělá inteligence hlasem Karla Gotta budou číst autobiografii Karla Gotta Má cesta za štěstím od 14. července na Dvojce. ■