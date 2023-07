Romantická dovolená skončila zraněním: Miss Kovandová na cestu z Malediv dostala invalidní vozík

Lucie Kovandová Foto: Se souhlasem L. Kovandové

Takhle si konec romantické dovolené na Maledivách Lucie Kovandová (29) (provdaná Holíková) rozhodně nepředstavovala. Modelka se před odletem do Česka nešikovně poranila a na cestu domů potřebovala speciální asistenci a invalidní vozík.

Vše se stalo při cestě na pláž, na kterou vyrážela každý den. „Šla jsem na pláž jako vždycky, jenže z nějakého důvodu jsem tentokrát z vily nešla bosky, ale v pantoflích. A jak jsem byla na posledním schodku, noha mi nějak podklouzla v botách a já si celý kotník vyvrkla. No vyvrkla jsem si ho tak, že jsem se složila k zemi a už nevstala, ta bolest, ta bolest byla šílená,“ svěřila se Lucie, která následně musela na místě vyhledat pomoc.

Poslední hodiny na ostrově odchodila o berlích, na letišti pak dostala na cestu invalidní vozík. Modelka nakonec lety zvládla líp, než doufala. Co má s nohou, ale stále neví. „Návrat domů byl nakonec lepší, než jsem si myslela. Tím, že jsem měla asistenta pro invalidní vozík všude na letištích, tak to bylo skvělý. Samozřejmě noha bolela jako čert, ale aspoň že jsem měla všude nachystaný vozík a bylo o mě postaráno. Byla jsem až sama překvapená, jak to mají vymyšlené a propracované,“ svěřila se Super.cz modelka, která je nyní doma a odpočívá.

„Nohu mám nyní na 10 dní v dlaze, pak se uvidí, co dál. Musíme počkat, až splaskne otok. A daří se mi tak, že většinu dne jen ležím nebo sedím, protože jsem se s tím zatím úplně nesžila a nevím, jak s tím fungovat,“ dodala pro Super.cz modelka. ■