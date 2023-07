Tento snímek měl původně patřit jen manželovi: Smyslná Sandra Nováková se zvěčnila nahoře bez

Takhle vypadají stínové plavky podle herečky Sandry Novákové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a se souhlasem Sandry Novákové

Pokud by se měla udělit cena za nejsmyslnější snímek na sociálních sítích českých celebrit, pak by jej bezesporu vyhrála herečka Sandra Nováková (41).

Krásná manželka režiséra Vojtěcha Moravce sdílela na svém profilu černobílou fotografii, kterou vyrazila všem svým fanouškům dech.

Sandra si usmyslela, že pošle Vojtovi snímek během opalování nahoře bez. K focení zapojila i vlastní kreativitu a zachytila tak sebe samu se „stínovými plavkami,“ jak napsala k příspěvku, který ještě před zveřejněním retušovala.

„Vzniklo to spíš náhodně. Chtěla jsem poslat fotku Vojtovi a pak jsem uviděla super stín, tak jsem si s tím pohrála. Na originálu jsou ve stínu vidět i bradavky. Ty jsem ale pro instáč vyretušovala,“ svěřila se Sandra Nováková pro Super.cz ohledně vzniku černobílého snímku.

Netrvalo dlouho a příspěvku se objevilo spousty lichotivých i úsměvných komentářů.

„Kde to koupím?“ zeptala se herečka Denisa Nesvačilová s úsměvem. „Neskutečná fotka! Kam se hrabou profi fotografové,“ vzkázala jedna z fanynek. „To je tak hezká fotka, že je na to insta cenzura krátká,“ zalichotila další. „Krásný prsa! A to už jsem jich nafotila dost,“ podotkla profesionální fotografka.

„Luxusní foto. První, co mě napadlo, bylo, že to chci zkusit. Doufám jen, že má můj telefon funkci panoramata, protože až se ‚holky‘ roztečou do stran, tak to jen tak blejsknout nepůjde a takhle to holt nedopadne,“ zavtipkovala sledující. ■