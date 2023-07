Markéta Konvičková otevřeně o boji se vzácným nádorem: Jsem šťastná, že to mají lékaři pod kontrolou

Zpěvačka Markéta Konvičková konečně našla sílu promluvit o svém zdravotním stavu Super.cz

Zpěvačka Markéta Konvičková (29) má za sebou náročné období. Před pár lety jí lékaři našli vzácný nádor na vaječníku, a tak musela podstoupit operaci. Chemoterapie na tento problém nezabírá, talentovaná umělkyně tak musí brát doživotně léky. Dnes už tuto skutečnost vnímá pozitivně. „ Jsem strašně šťastná, že lékaři to podchytili a je to pod kontrolou. Jak někdo bere každý den tablety na tlak, tak já budu brát také do konce života nějaké tabletky . Věřím, ale že když se takhle skvěle budu cítit každé ráno a budu mít stále před očima svou milovanou dceru, tak budu mít energii tady být i sto let,“ svěřila se Markéta Super.cz.

Talentovaná umělkyně se o svém zdravotním problému rozhodla veřejně promluvit také proto, aby pomohla i dalším lidem, kteří si procházejí něčím složitým. „Já jsem nikdy nebyla člověk, který by něco zakecával. Vždy jsem o všem mluvila otevřeně. Ted je ale ta správná chvíle, kdy o tom dokážu mluvit v pohodě. Člověk potřebuje mít čas pro sebe, ten jsem dostala a doufám, že to má šťastný konec, který pomůže tomu, kdo se třeba teď trápí a nevěří v to. Myslím, že je důležité mít kolem sebe správné lidi a dělat to, co vás v životě baví a ono se vám to vrátí.“

Její dcera Amálka je pro ni opravdovým splněným snem. Zatím ale neuvažuje o tom, že by s partnerem zkusili druhé dítě. „Já si úplně nedokážu představit moji Amálku, že bych s ní nemohla usínat, že bych uspávala další dítě. Chci si ji užívat maximálně, byla mi shůry dána. Já jsem si ji vysnila. Chci se jí věnovat minimálně do jejích pěti let a potom možná začneme uvažovat o dalším,“ doplnila charismatická zpěvačka, se kterou jsme si povídali na galavečeru Královny popu na hradě Karlštejn, kde byla jedna z vystupujících hvězd. ■