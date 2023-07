Po smrti maminky konečně dobrá zpráva. Dcera Nadi Urbánkové se bude vdávat. Romantická žádost na pohádkovém místě

Jana Fabiánová ukázala prsten. Foto: Instagram Jana Fabiánová

Za jak dlouho bude veselka, to ještě pár určitě neví. Teprve dnes totiž došlo k tomu zásadnímu, a to k žádosti o ruku. S podnikatelem Petrem Baťhou chodí zpěvačka od listopadu 2021, jak tehdy prozradila Super.cz. Když ji vzal na výlet do českých luhů a hájů, nejspíš netušila, jaké krásné překvapení tam na ni čeká. „Petr mě dnes požádal o ruku na jednom z nejkrásnějších míst u nás… na rozhledně Jiráskovy chaty. Byli jsme tam sami, svítilo slunce, bylo bezvětří a k tomu absolutně nádherný výhled. Miluju Tě lásko, děkuju, že jsi a děkuju, že jsme se konečně našli!“ napsala zpěvačka ke společné fotce se svým teď už snoubencem.

Jana Fabiánová vypadá výborně a zdá se, že se i díky partnerovi dokázala dostat přes smutné období, které prožívala po odchodu maminky Nadi Urbánkové. Ta tento svět opustila letos v únoru. Zpěvačka se také musela vyrovnat s názorem veřejnosti, když upozornila na sexuální násilí, kterého se měl dopouštět psychiatr Jan Cimický. A také jí nevyšel ani předešlý vztah s kytaristou Dinem Bosem. ■