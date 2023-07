Taťána Kuchařová vystavila sexy křivky: Dočkala se pochvaly, rýpalové se pustili do jejích tvarů

Taťána Kuchařová vzala fanouškům dech. Foto: se souhlasem T.Kuchařové

Zatímco se v České republice řešil v poslední době jen filmový festival v Karlových Varech, tak si modelka Taťána Kuchařová (35) dopřála zaslouženého relaxu u moře v Řecku, odkud poslala svým fanouškům spousty slunných pozdravů. A to jak z procházek po krásné Lefkádě, tak i z restaurací nebo z pláže.

Taťána sdílela s fanoušky také několik snímků v bikinách, ve kterých vynikly její smyslné křivky. I sedmnáct let po vítězství v soutěži krásy Miss World 2006 se modelka stále udržuje ve skvělé formě, což jí fanoušci dali skrze komentáře pořádně znát.

„Já vás miluju. Krásná, inteligentní a silná žena,“ napsala jedna z fanynek, se kterou stovky souhlasí. „Nádhera, já bych za vaši postavu vraždila. A krásu... to ani nemluvím. Navždy královna,“ uvedla další.

Jak už to tak bývá, i v tomto případě navštívili příspěvky věční rýpalové, kteří si svůj komentář zřejmě nemohli odpustit. „Já si teda proporce modelky představuji jinak,“ napsal jeden z nich. „Už to není, co bývalo,“ uvedl další, který si na svou osobu vzápětí početl pořádnou kritiku.

„Zdravá, ženská postava. Táňa byla, je a vždy bude top. Pokud chcete postavu staženého králíka, mrkněte na profil jiné modelky, ta už je ale v obličeji bohužel samý botox,“ odpověděl sledující. ■