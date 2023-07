Doufám, že to nezjistí máma, bála se. Agáta Hanychová si nechala přifouknout rty. A schytala to za Rozárku u televize

Agáta přiznala, že si nechala zvětšit rty. Foto: Super.cz/ Instagram se souhlasem A. Hanychové

Ty influencerku ihned zavalily celou řadou dotazů. Fanynky si například všimly toho, že má Agáta mnohem větší rty než obvykle. A na výmluvy, že se jedná o instagramový filtr, neslyšely. Agáta tak musela jít s pravdou ven.

„Tak jo, dobře, nechala jsem si trošku přifouknout pusu. Doufám, že to nezjistí máma, to by byl prů*er,“ práskla na sebe Agáta, jež přiznala i botox. Umělá prsa ale prý nemá. Zato přiznala, že se vrátila ke své neřesti - kouření.

Jak už je u Agáty zvykem, vzbudila rozruch i tím, že svou malou dcerku nechala dívat na televizi, což některé matky nevydýchaly a poučovaly ji. Ona sama ale nic neřeší. „Je mi to jedno,“ reagovala na to, zda si všímá, jak se mezi sebou některé její fanynky dohadují.

Agáta si zároveň pochvalovala, že je Rozárka strašně moc hodná, kvůli vedru ale nechce jíst, a tak se u ní snaží dodržovat zejména pitný režim. Rozárka ji prý ale nechá spát až do půl jedenácté dopoledne, což prý s Kryšpínem a Miou, jež je momentálně u tatínka Jakuba Prachaře, neznala.

Fanynky se také ptaly na Jaromíra, kterého by si moc přály do živáku. Agátin partner ale většinu času v Marbelle pracuje. „Nechci ho tím obtěžovat,“ řekla Agáta, a tak si dámy musí nechat na otázky pro Jaromíra nechat zajít chuť. ■