Závoj by toho zakryl víc. Emily Ratajkowski se oblékla do kousku látky, který odhalil celá prsa i zadek

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Modelka si užívá života a její největší, a také stále nejspíš jedinou velkou láskou zůstává její dvouletý syn Sylvester Apollo Bear. Soudě alespoň dle sociální sítě, kde se s žádným mužem už velmi dlouho neukázala. Vztah s Harrym Stylesem, se kterým se modelka líbala v březnu v Tokiu, tedy pravděpodobně nevyšel. Pro Emily je to jistě smutné, na druhou stranu žádný muž jí tak nemůže bránit v tom, aby své luxusní tělo stále vystavovala. Poslední šaty, které na sobě propagovala, ale skutečně nejsou pro každého.

„Někdy si zkrátka musíš vzít šaty a být takovou tou dívkou,“ připsala Emily k příspěvku, jehož první snímek ukazuje model zepředu. Nejenže bílá látka je celá průsvitná, výstřih odhaluje i skutečně téměř celá ňadra, takže modelce se opravdu nebude nikdo dívat do očí. Další částí příspěvku je pak video, na kterém je vidět, že ani zezadu nejsou šaty příliš cudné. A na poslední fotce se lidé mohou přesvědčit, že i závoj by byl možná méně průsvitný. Fanoušci jsou z příspěvku nadšení a modelku vynášejí do nebes. Tak snad je to pro ni alespoň částečnou náplastí na (nejspíš) nepříliš šťastný soukromý život, co se lásky týče. ■