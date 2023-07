S dcerou Suri se Tom Cruise neviděl deset let. Tohle je jeho syn, se kterým strávil víkend

Tom Cruise v New Yorku Profimedia.cz

Vztahy Toma Cruise (61) s jeho bývalými manželkami jsou komplikované a nejinak je tomu bohužel i u dcery Suri, kterou herec počal se svou druhou ženou Katie Holmes. Suri v dubnu oslavila již sedmnácté narozeniny, ale hvězda Top Gunu se s ní údajně už přes deset let neviděla. Cruise má ovšem ještě další dvě děti, které adoptoval spolu s Nicole Kidman. Třicetiletou Isabellu Jane a o dva roky mladšího syna Connora.

Právě ten jej o víkendu doprovázel do New Yorku, kde herec momentálně propaguje nejnovější film ze série Mission: Impossible s názvem Mission: Impossible Odplata - První část. Společně s ním do kina AMC za Tomem směřovala i hercova starší sestra Lee Ann Mapother (63).

Connor se podle dostupných informací živí jako DJ a usídlil se na Floridě. Má za sebou i pár menších zkušeností před kamerou jako například ve filmech Sedm životů z roku 2008, o čtyři roky později se objevil ještě ve válečném snímku Rudý úsvit.

Nejstarší dcera Toma Cruise Isabella je umělkyní, ale straní se veškerých společenských akcí svých rodičů. Své soukromí drží pod pokličkou, přesto se ví, že se v roce 2015 provdala za IT specialistu Maxe Parkera. Se slavnými rodiči se však příliš nevídá, a přestože nebyli ani na její svatbě, Bella v roce 2016 pro Daily Mail uvedla: „Samozřejmě se spolu bavíme, jsou to moji rodiče. Každý, kdo tvrdí opak, jen lže.“ ■