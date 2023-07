Známý zpěvák měl smůlu na dvě manželky. Petr Rezek přišel o nejstaršího syna, dvojčata mu nechala žena na krku

Petr Rezek vychoval dva kluky, se kterými má pěkný vztah. Michaela Feuereislová

„K muzice nás vedl táta, hrál na několik hudebních nástrojů, i moje sestra Irena zpívala. Byla mladší a umřela před třemi roky, nedožila se 74 let,“ řekl nám Petr Rezek (80), který vystudoval strojní průmyslovku. „Šel jsem na vojnu a založil si amatérskou kapelu.“ Po základní vojenské službě nastoupil do skupiny Juventus, kde působil s Karlem Černochem.

Ztracený syn

„A tam jsme to jednoho dne začali dělat profesionálně a dostali honorář 90 korun za koncert,“ směje se. V Juventusu poznal první manželku Irenu Kubákovou. Vzali se v roce 1967. Posléze zpívala jako doprovodná zpěvačka s Waldemarem Matuškou, Karlem Gottem, Václavem Neckářem. Tvořila duo s Olgou Blechovou, později Matuškovou.

Pak začala vystupovat sama s orchestrem, i v zahraničí, kde získala angažmá. To už měli syna Petra. Tehdy muže požádala, jestli by s ním mohla odjet k moři. Rezek byl zvyklý se o Petra (53) starat, když jezdila pryč. Svolil, jenže manželka se už nevrátila.

V Itálii se okamžitě vdala. „Ač jsme nebyli rozvedení! Stačilo, že přišel kněz a sňatek posvětil. Tehdy se s námi nikdo nebavil. Ani nebyla šance, že by mě tam někdy pustili.“ Přiznává, že po tom ani netoužil, protože její nový muž si malého proti Petrově vůli adoptoval. Takže nechtěl dítěti ničit život a dělat mu zmatek v hlavě, kam vlastně patří.

„Myslel jsem, že až bude větší, potkáme se. Jenže zřejmě během výchovy v Itálii to do něj nahustili. Jako dospělý prohlásil, že do téhle komunistické země nikdy v životě nepojede.“

Španělská manželka syna, ze kterého se stal pilot, měla velkou snahu, aby se viděli. Spojila se s jeho nevlastními bratry. Měl tu mezipřistání, když letěl do Thajska, v Praze jednu noc spal a ona jim zavolala, že je tady. Říkala mu, aby se sešli, ale odmítl. „S tím se nedá moc dělat, prožil úplně jiný život,“ konstatuje bez hořkosti zpěvák.

Sám s dvojčaty

Druhou ženu Ivanu, novinářku, která žila rok v Londýně, si vzal v roce 1974. „Měla úplně jiný pohled na život, svobodomyslný. Pak přišla revoluce, začala podnikat s Rakušáky a naše manželství se rozpadlo, protože byla věčně pryč. Ale přispěli jsme k tomu oba, ona měla svoje, já jezdil po koncertech, málokdy jsme se viděli.“

Manželům Rezkovým se narodila dvojčata, o které se často starali rodiče ženy. Když začala podnikat v Rakousku, od rodiny odešla. Čtrnáctiletí synové byli v pubertě. „Kluci v pohodě vyrostli, vystudovali, jeden je lékař, druhý inženýr ekonom. Líbilo se jim u mě, tak z rodného hnízda vylítli, až ve třiceti,“ říká žertovně o dvojčatech, kterým je 48.

„My si žili jak tři chlapi v chalupě. Dodnes si ze mě dělají srandu, že jsem jim vařil čínu z pytlíku.“ Místo ananasu do toho nakrájeli komponované dýně. Pokrm vylepšoval originálním kořením, co dostal z Londýna. „Říkali: táta rád vařil čínu, v hospodě byla lepší, ale u nás doma jí bylo víc.“ Komentuje, jak navařil plný hrnec, k tomu několik sáčků rýže a jedli to tři dny…

S bývalou manželkou se synové vídají. „Finančně přispívala, zajímala se o ně, ale šla prostě za kariérou a já se staral. To se stává, každej je z jinýho těsta,“ dodává bez známky výčitek.

Do třetice šťastná volba

Třetí manželka Hana se konečně povedla. „Skvělá ženská, bývalá učitelka. Znali jsme se 20 let, s manželem jezdili k nám na silvestry na chalupu. Pak se rozvedli. Když já zůstal se syny sám, tak občas přišla a pomohla s tím, co jsem neuměl. No a potom přeskočila jiskra.“

To šli kluci na gymnázium. Robert vystudoval medicínu a Richard ekonomku. „Robert se medicíně věnuje a dost úspěšně, jako neurolog. Denně dojíždí z Prahy do nemocnice v Písku. Já mu xkrát říkal, co blbneš, a on, že je tam spokojený.

Ekonom Ríša je kapitola sama pro sebe, výbornej muzikant, měli kapelu Šeginy, dvakrát vyhráli Portu, vystupovali v Polsku na mezinárodním festivalu. Ekonomii nedělá, ale pracuje v Domově dětí a mládeže v pražských Modřanech. Vede kurzy kytary, jezdí s dětmi na výlety, stará se o kulturu pro ně. Je do toho totálně zapálený.“

Sám je přitom tátou dvou dětí, syna a dcery. Bratr má potomky tři, dva kluky a holku. K tomu Petr Rezek ještě připočítá dva dospělé vnuky manželky. „Je to v pohodě, všichni vycházíme bezvadně.“

Chce si užívat života

S láskou vypráví o manželce Haně, o čtyři roky mladší. „Vypadá na šedesát, i když je jí 76 let.“ Datum svatby si dobře pamatuje, protože se brali na Mikuláše 2003, ve stejném roce, kdy v únoru přestal kouřit. „Slavím dvacítku bez cigaret. Kdysi jsme kouřili všichni, já s tím začal dost pozdě, až v nějakých 26, 27 letech a šlo o pěknou blbost!“

Vždycky hodně sportoval, hrál házenou, tenis, denně běhal. „Můj Ríša je absolutní blázen, který denně naběhá 10 kilometrů. Teď to trochu omezil, ale jezdí túry na kole, za den 90 kiláků.“

Hraje golf, který vyměnil za tenis. „Je to úžasná záležitost, fyzická, musíte ujít po hřišti 7 až 8 kilometrů, hýbete se v různých terénech, fakt dobrá průprava pro kondici. Akorát golfisté většinou pijou pivo, takže mají břicha. Já nejsem pivař, ale vinař. Když chodíme se ženou na lékařské prohlídky, tak se ptáme, jestli nevadí víno. Většina lékařů ho pije taky.“

V kondici ho udržuje i chalupa, kde má pořád dost práce. A koncertování, za měsíc absolvuje tak tři, čtyři koncerty, víc nechce. „Rád bych si užíval zbytek života,“ řekl Petr Rezek s úsměvem Super.cz. „Chci se věnovat golfu, ježdění do přírody, na chalupu, kamarádům.“

