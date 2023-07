Bývalka (47) Ala Pacina má v bikinách tělo bohyně. Jeho nová přítelkyně (29) jí prý zakázala chodit k nim domů

Al a Lucila tvořili pár šest let a později zůstali dobrými přáteli. Profimedia.cz

Herečka Lucila Solá (47) se neproslavila jen svými rolemi, ale možná ještě víc soukromým životem. Šest let byla partnerkou oscarového Ala Pacina (83) a je matkou Camily Morrone, s níž se loni po více než čtyřech letech rozešel Leonardo DiCaprio, a to krátce poté, co oslavila 25. narozeniny. Nyní se krásná rodačka z Buenos Aires ukázala v bikinách. A není divu, že prý leží nové partnerce svého ex v žaludku.