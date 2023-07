Stará, vyzáblá, seschlá. Nejen Ken, od haterů to slízla i Barbie Margot Robbie

Margot Robbie Profimedia.cz

„Nechápu, jak mohla dostat tuto roli. Má strašně drsný obličej, Barbie měla jemné rysy“ nebo „Nemá hezký obličej, aby mohla hrát Barbie, a je moc stará!“ komentují lidé snímky z londýnské premiéry, která proběhla ve středu večer. Další z kritiků se rozepsal více, výtky se ale nesou ve stejném duchu.

„Margot je 33 let a oblečení z červeného koberce zatím vypadá jako pro hvězdu o 10 až 15 let mladší. Nepomáhá, že je velmi hubená, působí vyzáble a její obličej vypadá seschlý, což jí přidává roky. Nehledě na kosmetické úpravy. Všechno dohromady jí přidává tak pět let. Jo, Margot je blondýnka, je krásná a jsem si jistý, že ve filmu hraje skvěle. Ale upřímně, působí o takových sedm let starší, než by měla být. Už v traileru bylo rušivé, že Barbie nevypadá na 18 až 25 let a teď vidím Margot Robbie oblečenou jako Barbie, ale ne herečku, která by splynula s rolí,“ komentoval.

Herečka do Cineworldu na Leicester Square dorazila v růžové saténové róbě s bílým kožíškem, květinou v pase a vlečkou od Vivienne Westwood, model kopíroval šaty panenky z 60. let s názvem kouzelný večer. Doplnila jej vysokými bílými rukavicemi a chokerem se třemi řadami velkých perel. Vlasy měla herečka vyčesané a vypadala kouzelně. Její kolega Ryan Gosling oblékl pastelově zelený oblek. ■