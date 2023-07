Liduška z pohádky Krakonošovo tajemství trpěla anorexií. Ubližovala jsem si, přiznala herečka

Leona Skleničková Michaela Feuereislová

Herečka nyní přiznala, že ne vždy byla spokojena se svým tělem. Její pochybnosti vedly až k poruše příjmu potravy.

„Sama sobě jsem perfekcionisticky hodně ubližovala. Prošla jsem si poruchou příjmu jídla,“ prozradila v pořadu TALK! Skleničková.

„Jako malá jsem si v sobě asi vybudovala myšlenku, že musím být perfektní, což mě jednu dobu dost ničilo. Začala jsem držet diety ve 12 letech a kolem 17. roku to vyvrcholilo a uvědomila jsem si, že bych si měla říct o pomoc,“ dodala herečka s tím, že nyní už je v pořádku, ale moc dobře ví, že by se problémy mohly vrátit.

„Pořád je pro mě práce na sobě a na zdraví ukazatelem. Kdybych si toho na sebe nabrala hodně, tak by se v hlavě mohly objevit dřívější myšlenky a vzorce. Ale teď už vím, že by to byl vykřičník, že musím zvolnit. Vím, kam by to mohlo vést,“ uzavřela. ■