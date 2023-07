Karolína Krézlová bojovala po návratu ze Survivoru s psychikou: Kvůli haterům musela vyhledat odbornou pomoc

Karolína Krézlová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Karolína se stala na sociálních sítích terčem ostré kritiky, a přestože si Instagram zavřela, útoky nejen od diváků na její osobu ji donutily vyhledat odbornou pomoc. „Pravdou je, že jsem vyhledala pomoc odborníka, protože některé výlevy, ať už ze strany internetových haterů, či některých neúspěšných protihráčů, byly jednoduše přes čáru,“ svěřila se Super.cz Karolína, která po návratu ze soutěže, kde se na její hlavu snesla vlna kritiky, raději mlčela.

„Paradoxní bylo, že na mě vynášeli, často i nepravdivé informace ti, kteří by sami raději měli mlčet, neboť se dopouštěli stejných prohřešků, ne-li horších. Když například Andrea navštěvovala všechny možné podcasty a rozhovory s tím, jak jsem nehrála fér, či hodnotila, jaký jsem člověk na základě hry, mlčela jsem pro dobro diváka, pro dobro soutěže a ve finále i pro dobro některých z těch, kteří byli rádi za tuto vlnu popularity,“ prozradila Super.cz herečka a modelka.

Přestože měla velkou podporu doma, v rodině a příteli, rozhodla se vyhledat odbornou pomoc, která jí pomohla vyrovnat se se situací po návratu z reality show. „Přesto, tohle naprosté nepochopení Survivoru, ať už ze strany některých zúčastněných, či diváků by do budoucna mohlo vést k tomu, že by soutěž mohla přijít o hráče mého typu a soutěžící by si tam jeli vybudovat dobrou image u diváků. Což by byla škoda a vlastně i nuda. A ano, pomoc jsem vyhledala, protože jsem nechtěla oplácet. Už nejsme v Survivoru,“ prozradila Karolína Krézlová, která už se po návratu pustila znovu do práce.

Na červeném koberci premiéry akčního snímku Mission Impossible zazářila v provokativních minišatech a předvedla dokonalé opálení a prozradila, na čem teď pracuje. „Právě točím seriál Zalez do spacáků s Tomášem Klusem a Janem Haluzou,“ prozradila nám herečka. ■