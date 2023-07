Jako Carrie Bradshawová. Monika Absolonová zazpívala v šatech, ve kterých připomínala hvězdu Sexu ve městě

Zpěvačka Monika Absolonová vypadala díky šatům jako Carrie Bradshawová ze Sexu ve městě Super.cz

„Já se absolutně oddávám Filipu Vaňkovi a Zuzance Strakové. Ona mě totiž vždy tak utěšuje, když vidí, že se cítím vyděšená, do čeho mě to Filip oblíká. Tyhle zelený šaty jsem si vzala, protože mi řekl, že mi ty ostatní sebere, když si je nevezmu. A když jsem se ptala, jestli na ně nejsem stará, tak mi Filip řekl, že za deset let už si je nevezmu,“ smála se Monika během rozhovoru pro Super.cz.

Monika se po vystoupení svěřila, že také jako fanoušci nebo ostatní zpěvačky doufá, že toto nebyl poslední ročník galakoncertu Královny popu, jak avizoval jeho autor, producent Janis Sidovský. V prostorách hradu Karlštejn se jednalo o nádhernou podívanou. „Já doufám, že si to Janis rozmyslí, jinak by mě to velmi mrzelo. Navíc jsem tady potkala úžasný kolegyně a některé z nich považuji za své životní kamarádky,“ dodala Monika Absolonová. ■