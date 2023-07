Mlátička z Děčína má tělo jako figurína: Je to výzva, říká návrhářka svatebních šatů pro sexy boxerku

Tereza Sabáčková promluvila o svatebních trendech i spolupráci s Lucií Sedláčkovu Super.cz

„Já jsem se na ni těšila, spojení krásné ženy, boxu a nevěsty mi přišlo lákavé a neodolatelné. Je to pro mě výzva, udělat z boxerky ‚tu princeznu‘, ač nejdeme do stylu princezny, ale spíš stylu bohyně. Krásně jsme se potkaly i na našich představách, hezky nám to zapadlo a hrozně se těším na výsledek. Máme málo času, musíme se do toho opřít, ale těším se na výsledky. Je to trošku něco jiného, zkrátka dělané přímo na Lucku,“ svěřila se Tereza pro Super.cz ohledně spolupráce s Lucií.

Zároveň přiznala, že šití svatebních šatů pro profesionální sportovkyni je v určitém ohledu i výzva. „Na jednu stranu je to o střihu, který je důležitý, abychom udělaly ženskou siluetu. Výhodou je pevnost, Lucka je sama o sobě taková figurína. Má to tělo hezky zpevněné a je to pro nás v rámci šití odlehčení, protože to všechno krásně drží,“ vysvětlila uznávaná návrhářka.

S Terezou jsme také probrali, jaký styl svatebních šatů je aktuálně trendy.

„Dlouhou dobu byly trendy krajky, což je vidět i u mě, já jsem krajky vždy používala. Ale teď bych řekla, že přesně nastal ten okamžik, kdy se to láme a začíná se jít do jednoduchosti. Děláme šaty, kde není ani korálek a kraječka,“ prozradila Tereza Sabáčková. ■