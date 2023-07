Tom Cruise je štědrý šéf: Kolegy si hýčká luxusními dárky

Tom Cruise Foto: ČTK / AP / Evan Agostini

O tom, co od Cruise dostali, promluvili jeho kolegové z novinky Mission: Impossible Odplata – První část. Pom Klementieff, která je ve franšíze nováčkem, nadchlo, že jí herec a koproducent filmu daroval kurz skydivingu.

„Chtěla jsem si to s ním a kaskadéry zkusit, ale řekli mi, že na to potřebuji licenci. Když jsem dokončila natáčení, daroval mi lekce skydivingu. Našel mi učitele, s tím jsem se to naučila, získala licenci a pak jsme dokonce všichni skočili. Teď jsem na tom závislá, je to můj nový koníček,“ svěřila magazínu People.

Podle již zmíněného Simona Pegga, který s Cruisem točil už poněkolikáté, jde o způsob, jakým Cruise dává najevo, že si svých kolegů váží. Během natáčecí pauzy například pozval tým na potápění se žraloky. „To je celý on. Natáčeli jsme v helikoptéře a zaletěl s námi na místo, odkud se můžete potopit v kleci a nakrmit žraloky. Byl to jeden z těch dnů, kdy jsme si na konci řekli: ‚To byl Cruiseovský den‘,“ popsal.

Už známý je Cruise také tím, že svým hereckým přátelům každý rok na Vánoce posílá kokosový dort. ■