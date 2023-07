Popel zemřelého, umělá vagína, mobil nebo kuřecí nugety. Lidé bezhlavě házejí věci na zpěváky během koncertů

Pro někoho zábava, pro muzikanty dost nebezpečná záležitost. V minulosti vždy bylo zvykem po hudebnících házet spodní prádlo, které je potěšilo a rozhodně jim neublížilo. Svět se ale mění a s ním i zvyky, které fanoušci slavných mají. A situace na koncertech začíná být kritická. Diváky svých budoucích koncertů už varovala i zpěvačka Adele, aby se rozhodně neopovážili cokoliv na pódium házet, protože je to velmi nebezpečné.

Naposledy se s takovým "napadením" setkal Harry Styles při svém koncertu ve Vídni minulou sobotu, kdy ho jeden z návštěvníků trefil neidentifikovaným předmětem přímo do oka. Minulý měsíc pak byl zasažen kyticí květin v Cardiffu ve Walesu. Zkušenosti už má ale i s tampony, bonbony nebo dokonce kuřecími nugetkami. Hodně bolestivě nedávno dopadl koncert pro zpěvačku Bebe Rexhu, která byla zasažena mobilním telefonem. Dokonce upadla a její rozseknuté obočí vyžadovalo stehy. Viník později řekl, že se zpěvačku pokoušel trefit, protože mu to přišlo vtipné a těšil se na její reakci, až mu telefon bude vracet.

SOMEONE THREW WHAT AT LIL NAS? pic.twitter.com/IH86ntinKs