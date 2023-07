Wonder Woman Gal Gadot předvedla sideboob, ale neohromila: Nádherná žena v ohavných šatech, píší lidé

Gal Gadot na premiéře v Los Angeles Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na premiéru dlouho očekávaného filmu Barbie se do Shrine Auditorium and Expo Hall v Los Angeles přijela podívat i izraelská kráska Gal Gadot. Osmatřicetiletá představitelka Wonder Woman oslnila přirozeností v podobě nenápadného make-upu a vlasy staženými do culíku, ale s výběrem šatů už to tak slavné nebylo. Herečce se tentokrát sázka na originalitu příliš nevyplatila a netradiční model z dílny značky JW Anderson se u lidí nesetkal s přílišným pochopením.