Před 12 lety si zahrál hlavní roli v Čertově nevěstě: Krasavce Šandu by si s rolí v Troškově pohádce spojil málokdo

Václav Šanda Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Je to dvanáct let, co se v hlavní mužské roli Štěpána v pohádce Zdeňka Trošky objevil sympatický mladý herce Václav Šanda (34). Dnes by si ho s jeho rolí v pohádce Čertova nevěsta spojil málokdo.