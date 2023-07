Markéta Konvičková o doživotním boji se vzácným nádorem: Procházím peklem, ale dcera je můj hnací motor

Markéta Konvičková promluvila o vážných zdravotních problémech. Foto: Michaela Feuereislová, Super.cz

„Myslím, že nikdy už nebude vše zažehnáno a v pořádku, přece jen je to onkologická nemoc. Jestli to přijde, budu to řešit. Jsem pod dohledem, a asi už vždycky budu, ale cítím se dobře a myslím si, že to je to nejdůležitější,“ řekla Markéta před dvěma lety pro Super.cz s tím, že bude pravidelně pod dohledem lékařů.

Zdravotní problémy se projevily také na jejím těle. Markétu trápilo vypadávání vlasů, otoky v obličeji i na končetinách, měla problémy s tlakem a byla stále unavená. O svém stavu se před lety rozhodla informovat zejména z důvodu, aby podpořila ty, kteří si prochází stejnou nebo podobnou životní situací.

Na těžké období zavzpomínala i tento týden, kdy vydala s Janem Bendigem po šesti letech novou píseň.

„Dnes to jsou přesně 4 roky, co jsem se probudila z narkózy po ‘běžné‘ operaci cysty na vaječníku. Já se tehdy zařekla do nebe, že jestli budu mít někdy dceru, bude se jmenovat Amálie, protože druhý den slavila svátek společně s Libuší, což byla moje prababička, která mě vychovala,“ svěřila se Markéta s tím, že si stále určitým peklem prochází.

„Od té doby si trošku procházím peklem, ale zrození Amálky je pro mě ráj. Protože kdyby se to špatné nestalo, tak by tady nejspíš nebyla. Ona je můj hnací motor, nejkrásnější stvoření, jaké jsem kdy poznala, a jsem si jistá, že ji jednou povedu k oltáři. Nebo spíš Renda, ale budu u toho,“ napsala zpěvačka dojemně s tím, že se chce vrátit naplno nejen k hudbě.

"Stejně tak jsem ráda, že správný čas s písničkou nastal právě teď. Když se cítím skvěle a mám energii se vrátit k vám i hudebně a před kameru po třech letech od vydání poslední písničky AMI. Dali jsme do toho srdce a věřím, že vás píseň i videoklip potěší! Jsem na sebe pyšná, že vzhledem ke svojí diagnóze a výkyvům, které se mi dějou, to zvládám a jsem zpět. Mám kolem sebe úžasné lidi, rodinu a kamarády a dělám už jen to, co mě baví a těší. A tohle jsem si sakra užila! Život je krásný,“ dodala Markéta Konvičková. ■