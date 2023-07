Jakub Štáfek zachránil malé dítě, které se dusilo: Nebýt jeho pohotovosti, mohlo dojít k tragédii

Jakub Štáfek se s fanoušky podělil o hrůznou situaci, kterou zažil za hranicemi Česka. Herminapress

„Před měsícem se mi stala taková věc, o kterou bych se s vámi rád podělil. Na moje narozeniny, během cesty trajektem při výjezdu na ostrov Hvar, se ve vedlejším autě začalo dusit dítě. Paní, myslím, že to byla babička, ale jistý si nejsem, nevěděla, co dělat. O jejím manželovi, který raději sednul do auta a začal odjíždět, aby ho náhodou někdo nevytroubil, ani nemluvím,“ uvedl herec na instagramovém účtu s tím, že pohotově přiskočil na pomoc.

„Přiskočil jsem tedy na pomoc. Paní neuměla moc anglicky, ale pochopil jsem od ní, že dítě nedýchá, což bylo poznat i z výrazu maximálně šestileté holčičky, která nevydala ani hlásku. Zaskočil jí bonbón. Jak já ty bonbóny nesnáším,“ uvedl herec, který se do takové situace dostal vůbec poprvé.

„Nedávám to sem z důvodu, abych se chlubil, takže si ušetřete zprávy typu, že jsem dokonalej a podobně. Nejsem! Bylo to pro mě poprvé a odnesl jsem si z toho několik poznatků, o které bych se s vámi chtěl podělit, protože slyšet na konci dětský pláč je v tomto případě k nezaplacení,“ podotkl i s několika poznatky, které chtěl sdílet i se svými fanoušky.

„1. Nedávejte dětem jídlo za jízdy, a už vůbec ne bonbóny. 2. Pokud máte i tak potřebu je krmit, je fajn znát základní postup při dušení, jako je například Heimlichův chvat či otočení dítěte a silné údery do zad. Samozřejmě záleží na věku dítěte, abyste mu zase neublížili. Já sám to ještě piluju. 3. Nikam neodjíždějte! Ostatní věci, jako auta na trajektu, počkají! Zdraví dítěte má prioritu před vším. A ten, kdo to nechápe, tak mu není pomoci. 4. Když vám někdo zachrání dítě, poděkujte mu. Myslím, že ho to potěší. Snad je to nejen pro tu rodinu ponaučení pro příště,“ dodal Jakub Štáfek. ■