Nejkrásnější česká boxerka se bude 7 let po zásnubách vdávat: Takhle to sluší Lucii Sedláčkové ve svatebkách

Lucie Sedláčková promluvila o detailech svatby. Zasnoubila se po půlroční známosti. Super.cz

„Bylo to něco krásného, moje šaty se ještě šijí, takže se těším na ten finální výsledek,“ prozradila Lucie, jejíž šaty budou v antickém stylu.

Plánování veselky, která se uskuteční už v srpnu, probíhá v případě budoucích manželů poměrně narychlo, a to zejména kvůli pracovním povinnostem. V příštím roce se chce Lucie mimo jiné kvalifikovat na olympiádu v Paříži.

„Teď mám po sezóně, takže jsem ráda, že to takhle vyšlo. Mám tři týdny, abych se soustředila na svatbu a všechno zařídila. Plánuji spíš já než partner, ale tím, že jsem se soustředila na box, tak to bylo těžké. Myslím si, že kdybych měla čas, tak to udělám líp. Ale vyšlo to tak, jak to vyšlo, a věřím, že to bude super,“ svěřila se krásná černovláska, které se svatbou pomáhají také přátelé.

Pokud jde o detaily svatby, tak by se chtěla výrazným boxerským prvkům nebo výzdobě vyhnout. „Chtěla bych klasickou a tradiční svatbu. Toho boxu máme už oba dost,“ řekla s úsměvem.

Líbánky zatím v plánu úplně nejsou, a to opět kvůli časovému vytížení. Tento čas si ale budoucí novomanželé jistě vynahradí.

„Nemáme to v plánu, jedu pak hned na soustředění, takže to asi nestihnu. Bydleli jsme tři roky v Monaku, takže bych se chtěla vrátit třeba na nějakou chvíli tam," dodala Lucie Sedláčková. ■