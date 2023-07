Drsná hádka milostného trojúhelníku: Bára se pustila do Veroničiny exmilenky, slova o drogách a policii, létaly i facky

Veronica Biasiol a Bára Mlejnková se nevyhnuly sporům ani za hranicemi Česka. Herminapress

Ve stejný termín zavítala do Chorvatska i Veroničina exmilenka Alice, která se potkala také s Bárou a došlo k drsné slovní hádce, která jen tak tak nevyvrcholila bitkou. Přesto Bára nafackovala klukovi, který jí stál v cestě, aby Alici bránil.

Celou situaci si na telefon tajně zaznamenal jeden z přihlížejících. Tohle video pak Alice sdílela na sociálních sítích proto, že doteď mlčela a nechala ze sebe „dělat debila“. „Přitom jsem mohla dát všechno ven a zničit jim tu jejich ‚love story‘. Byla jsem loyal, i když mě to s*alo, že si celá republika myslí, že jsem zhrzená zamilovaná trubka, co chtěla něco víc. Přitom to takhle nikdy nebylo a čekala jsem od dospělého člověka, že si mě vezme bokem a tam mi třeba rozbije hubu za to, že jsem se zachovala fakt blbě a já to vím. Ne, že tam na mě naletí do davu lidí a udělá takovou ostudu,“ uvedla Alice mimo jiné na sociálních sítích, kde se tohle delší dobu uzavřené téma opět otevřelo. „Věřte nebo ne, ale my jsme o sobě věděly vše. Kdybych se nepřiznala, tak by tohle vše trvalo doteď. Uvědomila jsem si, že to nikam nevede, a chtěla jsem se jen přiznat a ukončit to v okruhu jich dvou. To, že pak vyšlo nějaké hloupé přiznání pro všechny a pustily to ony do světa, to už je jejich problém,“ vysvětlila Alice.

Po tomto incidentu se na profilu Báry a Veroniky objevila spousta negativních komentářů, kterých bylo tolik, že se k celé situaci vyjádřila také Bára.

„Normálně vám m*dá. Ne, co si myslíte, ale co si dovolíte, to nemá obdoby. Nechám tu vše jen proto, ať každý vidí, jaký jste s*áčové. Ať nejsou překvapení, až je p*jebete jako třeba mě Alice,“ napsala účastnice Survivoru, která se s Alicí dřív přátelila.

„Co je vrchol, že vy totální zoufalci si dovolíte urážet moji holku? Na mojí fotce? Přijď každý jeden mi to o ní říct a dostaneš hned tři facky,“ uvedla Bára, která za svou partnerkou pevně stojí.

Tento spor původně řešit nechtěla, Alice ji k tomu ale zkrátka vyprovokovala. „Dám i já vyjádření, jestli tady bude někdo neustále vyhrožovat mně a mému vztahu. Ali, stáhni se, jestli nechceš, ať každý ví, co jsi zač, včetně policie. Čekám velkou omluvu, ty levná prodejná lesbo. Teď tě lidé uznávají, ale co, až vše zjistí. Co jsi dělala Verče a mně? A pro facky si přijď kdykoliv s kamerou i cajtama. Tobě a komukoliv, koho budeš dál obětovat. Chudák kluk, mohla jsi dostat jednu malou facku,“ dodala Bára, která sdílela několik archivních momentek, na kterých byla s Alicí kamarádka.

Také jí doporučila, aby přestala „fetovat“ a dala se do kupy. „Jediný důvod, proč tohle dělám, je, abys už nikomu takhle nemohla ublížit. Třeba ti to dojde. Kéž bych to já od někoho věděla,“ uzavřela. Zdá se ale, že Alice s tímto dle jejích slov "opilým a zfetovaným" vyjádřením opět nesouzní. Báře se dle zveřejněné zprávy skutečně chtěla omluvit, a to zřejmě bez zbytečného a veřejného dramatu. „Nechápu, jak Veronica může mít tu drzost, a ještě zkoušet být před tebou na mě odporná frajerka, když ví,“ stojí mimo jiné ve zprávě. ■