Premiéra akčního trháku: Krézlová dráždila v mini, Kohák vyvedl půvabnou partnerku, Bebarová manžela

Premiéra akčního snímku Mission: Impossible Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Jen pár dní po skončení karlovarského filmového festivalu vyrazily známé tváře opět do kina. Již sedmé pokračování amerického akčního snímku Mission: Impossible s podtitulem Odplata si řada z českých celebrit nemohla nechat ujít. A slunění u bazénu v tropických teplotách vyměnili za filmové plátno.

Vyletněná na červený koberec dorazila herečka a modelka Karolína Krézlová (36), která v sexy bílých šatech předvedla na červeném koberci krásné snědé opálení. Rovnou z dovolené v Chorvatsku dorazil do kina také zpěvák Marian Vojtko. „Jsem velký fanoušek snímků s Tomem Cruisem, viděl jsem všechny díly několikrát, takže jsem si to nemohl nechat ujít,“ svěřil se Super.cz zpěvák, která dorazil bez své přítelkyně Heleny.

Svou drahou polovičku do kina tentokrát vyvedl herec a režisér Jakub Kohák (48), a přestože se jeho paní Columbová nejdříve bleskům fotoaparátů vyhýbala, nakonec k fotce svolila. Se svým partnerem se v kině objevila také moderátorka Novy Kristina Kloubková (46). „Byla jsem z filmu nadšená, spěchám po kině ale hned domů, protože ráno vstávám do Snídaně,“ řekla na červeném koberci blondýnka, která dorazila s partnerem Václavem Kunešem. Svou drahou polovičku do společnosti vyvedla také moderátorka a herečka Tereza Bebarová (48), která si film užila s manželem, scenáristou Ivanem Kotmelem. Kdo další se na červeném koberci objevil, se podívejte v naší galerii. ■