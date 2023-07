Hysterie houslistky Muzikářové. Na dovolené si zranila prsty, ztratila v nich cit

Markéta Muzikářová si zranila ruku. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a se souhlasem M. Muzikářové

„Se všema třema dětma a manželem vyrážíme na road trip po Černé hoře a Albánii. Těším se na to, nebudeme tolik u moře, je tam nádherné moře, ale můj muž miluje poznávací zájezdy. On vždycky všechno zjistí dopředu a pak nás všude protáhne,“ svěřila se Markéta Super.cz den před odjezdem.

Talentovaná houslistka si ale na vlastní kůži prožila fakt, že dovolená se může ze vteřiny na vteřinu změnit v drama. Přihodilo se jí totiž nepříjemné zranění. „Tak jsem ráno řekla, že to byla super dovolená a že se nám nic nestalo a pak jsem si za 2 hodiny o rozpálený hrnec opařila všechny prsty. A trochu jsem ztratila cit, takže následovala hrůza z toho, co je s prstama, jestli v nich mám cit, a jestli v nich udržím smyčec. Takže rychlý odjezd ke zdravotníkovi, který ruku prohlédl, napatlal nějaké masti a zafačoval. Večer mám obvaz vyměnit. Ať jsem prý v klidu, je to běžný zranění kuchařů. Ale jak nemám hysterčit, když mám za 2 dny koncert,“ napsala hudebnice.

I tak ale Markéta uznává, že měla štěstí v neštěstí. „Tak si tu pomalu zkouším držet tužku jako smyčec a jen děkuju bohu, že jsem na to nešáhla levou. Tou mačkám struny, a tak bych si tak další 2 měsíce nezahrála,“ doplnila Markéta Muzikářová. ■