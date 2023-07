Hvězda Avatara Zoe Saldana během focení překvapila ve fialové róbě. Bez podprsenky bylo vidět vše

Zoe Saldana dorazila na focení ve fialových šatech. Profimedia.cz

Zoe Saldana je úspěšnou herečkou, která má na kontě tituly jako Avatar, Strážci galaxie, Star Trek nebo Avengers. Její role vyžadují perfektní postavu a tou se Zoe může pochlubit, přestože už porodila tři děti. Jediné, co jí chybí k úplnému štěstí, jsou větší ňadra. Dokonce se nechala párkrát slyšet, že by jí nevadilo nechat si hrudník vylepšit. Zatím je ale zcela přírodní a nevadí jí, když se na její poprsí upírají pohledy širokého okolí. Do společnosti nosí velmi sexy modely, nedávno se také ve své šatně během natáčení nového filmu ukázala nahoře bez.

A teď k sobě objektivy fotoaparátů přitáhla znovu, a to před londýnským focením. Herečka přijela na místo v originálních modrých kozačkách a fialové róbě, která na první pohled její tělo příliš neodhalovala. Hned při tom druhém ale bylo jasné, že ani tentokrát se Zoe neobejde bez toho, aby světu předvedla svůj hrudník.

Látka na šatech totiž byla velmi průsvitná a herečka si pod ni nevzala podprsenku, a dokonce si ani nepřelepila bradavky. Tak uvidíme, co herečka příště předvede také na filmovém plátně. Jedním z jejích počinů mělo být natáčení nového snímku se Selenou Gomez v hlavní roli. ■