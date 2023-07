Crawford, Campbell, Evangelista a Turlington. Supermodelky devadesátek se spojily a znovu se vrací!

Tehdy byly supermodelky slavnější než hollywoodské hvězdy. Profimedia.cz

Cindy Crawford (57), Naomi Campbell (53), Christy Turlington (54) a Linda Evangelista (58) se staly legendami. Život jedné z nich, Lindy Evangelisty, byl ovšem poznamenán nevydařenou zkrášlovací procedurou, která ji na dlouhá léta donutila stáhnout se z veřejnosti, a dokonce ji vyřadila z běžného života. Až nedávno se modelka odhodlala a začala svou tvář znovu ukazovat, a dokonce se objevila i na módní přehlídce. A spolu s ostatními někdejšími ikonami svolila také k natáčení dokumentu.

V zatím první ukázce sedí čtveřice modelek před šedým pozadím a je připravena mluvit o světě elitního modelingu a svém životě mimo přehlídková mola. Seriál, který poběží na jedné z placených platforem, vznikal v režii Barbary Kopple, která v minulosti získala Oscary za práci na dokumentech Harlan County, U.S.A. (1976) a American Dream (1990). Všechny čtyři modelky jsou také výkonnými producentkami seriálu.

„Je to o našem životě a čase, který jsme strávily společně. O našem přátelství, kariérách, ženství, mateřství. Jako modelky nemáme žádná práva na svou image, takže je dobré stát se partnery svého odkazu - řečeného našimi vlastními slovy,“ řekla před časem Naomi Campbell pro britský Vogue. Modelka dál hovořila i o tom, že pokud by si někdo myslel, že jejich peníze byly tehdy lehce vydělané, tak by se velmi pletl. „Udělaly jsme osm přehlídek denně a pak jsme šly oslavovat s návrháři. Někdy si říkám, jestli by s námi dnešní modelky dokázaly držet krok.“ Dokument, ve kterém dámy popíšou svou minulost, bude mít premiéru v září. ■