Salma Hayek je královnou internetu. V novém videu nechala pohupovat vnady a fanoušky přivádí k šílenství

Salma Hayek je na své vnady pyšná.

Salma Hayek (56) by si mohla založit účet na platformě s placeným obsahem a jistě by vydělávala miliony. Herečka totiž zjistila, že když fanouškům ukáže své vnady, mohou se zbláznit. A proto tímto způsobem oslavila to, když počet jejích sledujících přesáhl 25 milionů.

Přírodou obdařená herečka určitě nelituje toho, že si založila sociální síť. Lidé její příspěvky milují a ona jim často ukazuje střípky ze svého života. Samozřejmě, že na každém příspěvku nevystavuje své vnady, tyto fotografie jsou ale u jejích sledujících nejoblíbenější, a navíc lákají další a další. Toho si je Salma dobře vědoma a oslava 25 milionů lidí, kteří se o ni prostřednictvím Instagramu zajímají, se konala ve stejném duchu.

Salmina sexy oslava

„Nemůžu tomu uvěřit, 25 milionů sledujících. Velmi děkuji každému z vás. Vzhledem k tomu, že se vám moje fotky v bikinách líbí nejvíc, tady je pro vás všechny cvičení v plavkách. Cvičení nesnáším, ale ráda oslavuji šťastné chvíle tancem ve vodě,“ napsala Salma k videu, na kterém tančí v bikinách v bazénu a kde důležitou roli hrají její vnady, nadnášené vodou.

„Kolikrát jste to už viděli?“ ptá se jeden z fanoušků v komentářích. „Stále je to jedna z nejdokonalejších žen na světě,“ píše jiný. „12,5 milionu pro každé,“ poukazuje na hereččina ňadra další sledující a jiný píše, že by za každé zasloužila 25 milionů sledujících. A je jasné, že Salma, která se naposledy na obrazovkách objevila v sexy filmu Bez kalhot: Poslední tanec, bude horečně přemýšlet o tom, co udělat, aby skutečně svých padesát milionů sledujících získala. ■