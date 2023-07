Holandská transgender Miss čelí drsné kritice. Hádají se i lidé mezi sebou

Rikkie Valerie Kollé Profimedia.cz

Hned po zvolení se lidé pustili do organizátorů soutěže a hejtům nyní čelí i Rikkie, která je první vítězkou v historii holandské Miss, která je transgender, narodila se jako muž.

„Jsem hrdá a šťastná, že to ani nedokážu popsat. Udělala jsem svou komunitu hrdou a ukázala jsem, že to jde. A ano, jsem trans žena a ráda bych se podělila o svůj příběh, ale jsem také Rikkie a to je důležité,“ uvedla nová Miss Nizozemsko, která svou zemi bude reprezentovat na mezinárodním klání Miss Universe. „Ať jsi kdekoli na světě, chci tu být pro tebe a být ti příkladem, který mi jako dítěti chyběl,“ dodala Kollé, zřejmě směrem k mladým lidem, kteří se ve svém těle necítí správně.

Pod fotkami z jejího triumfu se okamžitě začaly hromadit zprávy, z nichž je velké množství těch negativních nebo přímo hejtů. „Je to chlap. Chlap“, „Tohle je smutné. Muž bere vítězství ženám“, „Hanba všem porotcům“, komentovali lidé.

„Když vás vybrali za vítěze z politických důvodů, opravdu jste vyhrála?“ ptal se přímo Rikkie jeden z komentujících. „Zeptal se někdo těch dívek stojících vedle, jak se cítily, když prohrály s biologickým mužem?“ tázal se jiný směrem k organizátorům. „Tohle je jednoduše děsivé,“ uvedl další. „Patriarchát je v podvědomí žen tak silně zakořeněn, že ty ubohé dívky v pozadí tleskají této sra*ce, místo aby proti ní protestovaly,“ napsal svůj názor další z uživatelů a jiný se zeptal: „Nejhezčí žena v Nizozemsku je muž? Myslel jsem, že Nizozemsko má pěkné holky...“.

Jedna žena Rikkie pogratulovala k vítězství a vzkázala, aby si z haterů nic nedělala. Pod jejím příspěvkem se následně strhla diskuze, kde většina reagovala, že v soutěži ženské krásy gratuluje biologickému muži převlečenému za ženu. Rozhodnutí organizátorů stále budí opravdu velké emoce. ■