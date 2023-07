Pořád se má čím chlubit. Hana Mašlíková vystavila postavičkou v plavkách. A přiznala „fobii“ ze žraloků

Hana Mašlíková Foto: Se souhlasem H. Mašlíkové

Jak přiznala, s manželem milují hlavně dovádění v bazénu, z moře mají tak trochu strach a v bazénu si skvěle vyhraje i jejich syn.

„Jak víte, já i André máme trochu „fobii“ ze žraloků, takže doufám, že jste nečekali fotku, kde bych byla po krk ve vodě. Tohle musí stačit,“ smála se Mašlíková, jež si v hotelu v městečku Belek užívá rodinnou pohodičku.

Jak ale sama přiznala, není pokaždé všechno jako na růžovém obláčku. „Jedna z nejdůležitějších věcí v životě je rodina. Nejprve ta, do které jsme se narodili, a potom ta, kterou jsme vytvořili. Není to u nás zalité sluncem, máme i pěknou Itálii, abyste neměli iluze. Ale právě rodina je naší kotvou, abychom to nevzdávali, bojovali a zůstali pohromadě, ať se děje, co se děje,“ míní Mašlíková. ■