Chtěl bych být tím oceánem. Camila Cabello je konečně single a lidé šílí z její fotky v titěrných bikinách

Zpěvačka určitě nemá nouzi o ctitele. Profimedia.cz

Dlouho nebylo jasné, jak je to mezi Camilou Cabello a Shawnem Mendesem, kteří se rozcházeli a dávali dohromady. Zpěvačka je ale podle posledních informací bez partnera, což společně se snímkem v bikinách dovádí její fanoušky téměř k šílenství.

Hit Señorita zná dobře celý svět a i vztah jeho interpretů byl hojně propíraný. Dokonce i po prvním rozchodu se od sebe nemohli úplně odpoutat a před časem se k sobě opět vrátili. Jenže nakonec bohužel zjistili, že romantické soužití skutečně není pro ně. Druhý rozchod se udál minulý měsíc a od té doby je americko-kubánsko-mexická zpěvačka sama a užívá si život s přáteli. Naposledy si s nimi vyrazila do řeckých Atén a nejen, že navštívila památky, ale fanouškům také nabídla pohled na své tělo.

To vystavila jen v opravdu titěrných červenočerných bikinách, které z jejího těla zakrývaly jen velmi málo. A to samozřejmě fanoušci, kterých má zpěvačka na profilu 67 milionů, přijali velmi nadšeně. „Přál bych si být tím oceánem,“ napsal například jeden. „Právě jsem padl na kolena,“ ozval se další. „Požehnána budiž voda, ve které se koupala Camila,“ přidal se třetí a pochvalné komentáře nebraly konce. Nejspíš je to i tím, že zpěvačka s takto odhalenými fotkami šetří a fanoušci si tak mohli užít její křivky po velmi dlouhé době. ■