Eva Burešová předvedla figuru po porodu v bikinách: Nafouklé bříško nevadí, strie jsou obrázky

Eva Burešová Foto: archiv E.Burešové

Při pohledu na štíhlou figuru Evy Burešové (29) by jen těžko někdo hledal chybičku. Zpěvačka a herečka se po narození syna Tristana velmi rychle vrátila do formy a na svém nedávném turné už mohla před publikem zářit v odvážných kostýmech. Ač by to málokoho napadlo, sama hvězda seriálu Zoo se svým tělem mnohdy spokojená není.