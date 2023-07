Rihanna se svlékla do lososového prádélka: I takhle sexy může být těhotenství a hustá ofina!

Rihanna se již brzy stane dvojnásobnou maminkou. Profimedia.cz

Rihannu (35) v pózování pro vlastní značku spodního prádla nic nezastaví a těhotenství už vůbec ne. Barbadoská hudební diva už během svého prvního požehnaného stavu dokazovala, že se nebojí vystavit oblé křivky, a u toho druhého to jen potvrzuje. A jak už u ní bývá zvykem, během propagace nové kolekce prádla své vlastní značky Savage X Fenty si stála modelkou...

RiRi na Instagram vystavila sérii snímků v lososové soupravě spodního prádla ze své kolekce Sheer X. Zpěvačka navíc zvolila vskutku originální ‚kulisy‘. Kdo by čekal focení u bazénu nebo na písečné pláži, byl by na omylu. Rihanna totiž pózovala před rolemi látek nejrůznějších barev a materiálů.

Hudební a módní ikona s duší obchodnice si navíc vystačila s lehkým make-upem a v šik účesu s hustou ofinou vypadala senzačně. Právě o ofině se přitom hovoří jako o účesu, který sice ženy milují, ale u mužů většinou zrovna neboduje. Ve zpěvaččině podání je ovšem mimořádně sexy, nemyslíte?

Maminka ročního syna jménem RZA si navíc nedávno připsala další mimořádný úspěch. Na Spotify totiž trhla rekord, když se jí jako první ženské interpretce podařilo pokořit hranici miliardy streamů. Konkrétně se o to postarala desítka jejích největších hitů. Úspěch je o to zajímavější, že zpěvačka už více než sedm let nevydala žádné nové album. ■