Cara Delevingne neudržela svůj neposedný jazyk. Partnerku vášnivě olizovala na tenisu přímo před zraky diváků

Cara Delevingne to v hledišti rozjela. Profimedia.cz

Cara Delevingne (30) je svá a za každých okolností si dělá, co chce. Divákům Wimbledonu naposledy předvedla představení, které mělo ke sportu hodně daleko. V hledišti se nemohla nabažit své přítelkyně a mnohem víc než tenisu se věnovala jejím rtům.

Diváci tenisového utkání si v pondělí užili mnohem více než jen tenisový zápas. Mezi nimi totiž seděla topmodelka Cara Delevingne se svým doprovodem, kamarádkou (nejspíš) na jedné straně a přítelkyní Minke na straně druhé. A právě přítomnost její lásky nenechala Caru chladnou.

Během zápasu se ke své drahé polovičce měla, zahrnovala ji polibky, a dokonce neváhala předvést ani praktiky, které by se hodily spíše do ložnice za zavřené dveře nebo minimálně do nočního klubu. Svou přítelkyni olizovala a bylo jí úplně jedno, že ji přitom zvěční fotografové. A blízko měla Cara i ke kamarádce, se kterou také flirtovala.

Modelka si v současné době užívá života poté, co se díky pobytu v léčebně dokázala zbavit svých démonů v podobě závislostí. S přítelkyní Minke byla poprvé spatřena už loni, a jak je vidět, vztah jim jen kvete.

S muzikantkou, vlastním jménem Leah Mason, chodila už na dívčí internát a o dvanáct let později se pak znovu potkaly na koncertě Alanis Morissette. A jak se zdá, vztah Caře velmi prospívá a díky lásce ani nemyslí na drogy ani alkohol. Drobnější faux pas v podobě olizování na veřejnosti jí tak lidé určitě odpustí. ■