Bývalá hvězda Playboye Pamela Anderson vyrazila na nákup. Poznali byste ji bez výstřihu a make-upu i dnes?

Pamela Anderson Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Legendární záchranářka C. J. Parker z Pobřežní hlídky Pamela Anderson (56) si o víkendu užila pohodový den a vyrazila na nákupy do Malibu. Herečka se oblékla na své poměry velice střídmě a ve volném svetru, delší sukni a v pantoflích by v ní možná mnozí slavnou Pam ani nepoznali.

Pamela, která před pár dny oslavila 56. narozeniny, loni zářila na divadelních prknech jako Roxie Hart ve slavném muzikálu Chicago. Pro Pam to byla první zkušenost na Broadwayi a bylo vidět, že zájem fanoušků i uznání kritiků si maximálně užívala.

Letos na sebe upozornila převážně uvedením televizního dokumentu o svém životě nazvaném Pamela: Příběh lásky, který natočila ve spolupráci s Netflixem, a zároveň vydala knižní biografii Love, Pamela, ve které popsala řadu pikantních detailů například z manželství s Tommym Leem, otcem jejích dvou dospělých synů Brandona a Dylana. Blond ikona tak rozhodně nezahálí ani po padesátce.

Anderson je navíc podle svých slov v poslední době šťastná a spokojená. „Cítím se skvěle. Tohle je vážně nejlepší období v mém životě,“ nechala se slyšet koncem května během mezinárodního fóra The Business of Beauty v Kalifornii. Tak snad to Pamele vydrží co nejdéle! ■