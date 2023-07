Tady to všechno začalo: Marsellu Bendigovi se otočil život vzhůru nohama. Herecký talent dostal roli od Hřebejka

Marsell Bendig Super.cz

Je to už rok, co se během filmového festivalu ve Varech poprvé po červeném koberci prošel mladší bratr zpěváka Jana Bendiga (29) Marsell, který v té době možná ještě ani netušil, jaké úspěchy ho v blízké budoucnosti čekají.

Za roli ve filmu Banger dokonce získal prestižní sošku Českého lva, což odstartovalo koloběh dalších hereckých příležitostí.

„V hraní pokračuji, mám to štěstí, že po Českém lvu přišly další nabídky. Na Slovensku točím dva seriály s Honzou Hřebejkem. Můžu prozradit, že mi Zdeněk Godla hraje otce. Mám z toho radost,“ svěřil se Marsell Bendig pro Super.cz během filmového festivalu v Karlových Varech, kde si na přehlídce Debbie Brown vyzkoušel i roli modela.

A právě „výlet“ do Karlových Varů pojal jako určitou dovolenou. "Strašně jsem se do Karlových Varů těšil, užil jsem si i party. Bylo to vlastně i volno, na které jsem se těšil. Jinak ho moc nemám, ale vůbec mi to nevadí. Já tu práci miluji,“ prozradil talentovaný herec s tím, že natáčel projekt i se svým bratrem Honzou a na hudbu rozhodně nezanevřel.

„Teď jsem poznal šikovnou muzikantku Niu, která mi složila nádhernou píseň, chci pokračovat v hudbě a tvořit ji, protože ji miluji, ale herectví se chci věnovat víc,“ uzavřel. ■