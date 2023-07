Má postavičku jako lusk. Olga Lounová se osm měsíců od porodu cítí skvěle díky józe

Olga Lounová se osm měsíců po porodu pyšní dokonalou postavou. Super.cz

„Tu děláme dokonce u nás doma, že k nám chodí cvičitelka, sousedka, kamarádky, takže cvičíme taková skupinka. Je to i podpora našeho přátelství, že nás to propojuje. K tomu chodím ještě do posilovny s mým trenérem Jirkou Vilímkem a tam chodím minimálně dvakrát týdně. Ve fitku máme i systém s malinkou, že tam mají herničku, tak si tam mezitím může hrát, svěřila se Super.cz Olga.

My jsme si se zpěvačkou povídali na 17. ročníku charitativního bazaru Be Charity Báry Nesvadbové (48). Během rozhovoru padla řeč i na její další vášeň, na rallye. Plánuje brzy, že by se za volant nebo jako navigátor, vrátila do závodů?

„Ano, chystám něco na konci tohoto roku. Ještě zatím nemůžu říct, o co jde, ale bude to velké,“ usmívala se nadšeně Olga Lounová. ■