Nejkorpulentnější česká moderátorka se ukázala v plavkách: Jizvy a díry na pupíku jsem potřebovala vydýchat

Aneta Christovová Foto: se souhlasem A.Christovové

„Měla jsem pupeční kýlu. Jednu operaci jsem prodělala ve dvaceti. Kýla se mi udělala ve fitku, když jsem dělala na lavici sedy lehy. Pak mě operovali znova před dvěma lety a u toho mi vyndávali z břicha lipom. Myslím si, že jsem pěkná baba, ale ty jizvy a díry na pupíku jsem potřebovala hodně vydýchat. Nejdřív člověk řeší zdraví, ale když se uzdravíš, uvědomíš si, že máš v břiše tři díry. Břicho jsem pak dlouho neukazovala a schovávala jsem ho,“ svěřila se Aneta Super.cz a zároveň tak prozradila důvod, proč už nemůže cvičit a posilovat břišní partie.

Nyní se už naučila žít s tím, že na její jizvy často padá zrak ostatních lidí. „Teď už je mi to jedno, beru to tak, že je to moje životní etapa. Vím, že jsem zdravá, a je mi dobře. Teď už klidně pupík ráda ukážu a opálím ho na pláži. Už mi ani nevadí, že mi malé dítě řekne ‚teto, ty tam máš tři díry‘,“ dodala moderátorka s bulharskými kořeny. Právě v této zemi si užívala dovolenou se svým tatínkem, který odtud pochází. ■