Mladá Chorvatka rapidně přibrala a muže přivádí k šílenství: Z její nevinné tvářičky a obřího poprsí jsou úplně paf

Claudia Rivier Profimedia.cz

Sedmadvacetiletá Claudia říká, že kromě výplní rtů, které si nechala udělat před dvěma lety, nepodstoupila žádnou operaci. „Nešla jsem pod nůž. Má prsa začala hodně růst, když jsem přibrala. Dřív jsem měla asi o třicet kilo méně a věřte, že můj dekolt si hrál na schovávanou,“ říká s úsměvem Rivier, která se díky rapidnímu nárůstu váhy, která se z velké části projevila v oblasti jejího hrudníku, stala internetovou senzací. Dnes se pyšní více než 1,1 milionem sledujících na Instagramu.

Sama přitom ani přesně netuší, jakou velikost košíčků vlastně má. Podprsenky totiž přestala nosit. „Kdo je vlastně potřebuje? Jsou super nepohodlné,“ je přesvědčena Claudia, která přiznala, že když si naposledy vzala do ruky krejčovský metr, měla obvod hrudníku 117 centimetrů.

U fanoušků ovšem kombinace nevinné tvářičky, enormních křivek a jejího smyslu pro humor boduje na celé čáře, a Claudia se dokonce podle svých slov topí v nabídkách k sňatku. Každý takový návrh jí ale prý vykouzlí úsměv na tváři a zahřeje ji u srdce. Vnadná Chorvatka přitom podle očekávání figuruje i na známém webu nabízejícím placený obsah, kam se připojila již v roce 2019. Když se jí ovšem zeptáte na výdělky, mlží.

„No, nejsem z těch, co se chlubí čísly. Řekněme, že můj příjem stačí na to, abych mohla žít báječný život. Tvrdě pracuji, dávám srdce a duši do všeho, co dělám a voilà! Úspěch si ke mně našel cestu. Je to celé součástí té magické rovnice,“ řekla výmluvně půvabná dáma, která má prý zároveň obrovskou podporu ve všem, co dělá, a to nejen u svých přátel, ale i u celé rodiny. ■