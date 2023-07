Miss Mališová chodí se svým klukem už od patnácti: Zásnuby ještě neproběhly, změnit to může její těhotenství

Karolína Mališová Super.cz

Má stále svoji první lásku. "V srpnu to bude už jedenáct let. Jsem pořád šťastná, vůbec nevím, jak se to děje. Asi je to vztah, na kterém když se bude pracovat, tak bude fungovat a budeme spolu celý život," vyznala se modelka Karolína Mališová (26) z lásky k příteli Jakubovi.

Na to, že by se pomalu chystali svůj vztah po letech posunout dál, to ale zatím nevypadá.

"Budu se opakovat, ale já jsem pořád ještě mladá a cítím to tak, že svatbu nepotřebuju. A přítel to cítí stejně. Mně bude dvacet sedm, jemu dvacet sedm je, oba jsme dlouho studovali. A já doma nebrečím a nenastavuji prsteníček, že už bych potřebovala zásnubní prsten," řekla Super.cz modelka.

"Jsme spolu, máme se rádi, všechno je svým způsobem OK a necháváme to plynout," míní. Změnit by to mohlo až případné těhotenství. "Říkala jsem, že miminko bych chtěla asi do dvou let. Pokud příroda dá," uzavřela. ■