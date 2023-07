Právnička z O mě se neboj jde do Ordinace: Krásná blondýnka má medicínu dokonce vystudovanou

Veronika Lapková Voyo

„Měla jsem určitě inspiraci v mámě, protože je skvělá doktorka a svou práci dělá s grácií. Asi jsem podvědomě chtěla být jako ona. Každopádně mě do toho nikdo netlačil, ale kromě touhy být třídní učitelkou na střední, která docela rychle zmizela, jsem se vždycky cítila jako budoucí lékařka,“ svěřila se Veronika s tím, že první náznak toho, že by nemusela studovat „jen“ medicínu, nastal v prváku na střední škole.

„Začala jsem hrát divadlo v dramaťáku, který vedla Milena Klinecká. Ta se mě jednou zeptala, jestli bych nechtěla zkusit DAMU. Nejdřív jsem si to neuměla představit, ale ve třeťáku se to zlomilo. Střih a najednou jedu na seznamování studentů DAMU do Poněšic,“ vypráví.

Začala s nadšením, pak se ale dostavil pocit, že jí něco chybí. V prvním ročníku na DAMU proto zkusila přijímačky na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy - a vyšlo to. „Připadalo mi to jako znamení a zkusila jsem dát dohromady rozvrhy. Pak už byly kostky vrženy a sledem neuvěřitelně šťastných náhod se to celé skládalo jak puzzle. Ale bez obrovské podpory všech okolo by to nešlo,” uvedla Lapková.

Diváci ji mohou znát už z úspěšného seriálu O mě se neboj, kde si zahrála právničku Petru, nebo ze Stínů v mlze.

„Ta postava je moc dobře napsaná, není to prvoplánově kladná ani záporná role, což je moc fajn. Pro herečku za odměnu. Doufám, že si to užijí i diváci a budou se ji snažit pochopit, protože Valerie to rozhodně nemá lehké,” doplnila ke své nejnovější roli v Ordinaci, kterou diváci uvidí na Voyo. ■